Ein Paradies für alle Sportfans

Umso wichtiger, hautnah am Geschehen dabei zu sein. Vor allem in einer Zeit, in der durch die Schnelllebigkeit vieles immer austauschbarer wird. Die „Krone“ versucht immer, live dabei zu sein, damit packende Einblicke hinter die Kulissen garantiert sind, eine Berichterstattung mit einem Alleinstellungsmerkmal entsteht. Unsere Fußball-Reporter befinden sich rund um die EURO im Dauerstress. Peter Klöbl und Christian Reichel berichten an diesem Wochenende aus St. Gallen, Christian Mayerhofer beleuchtet den letzten Test unseres gefährlichen EM-Startgegners Frankreich in Bordeaux, Rainer Bortenschlager ist bereits auf dem Weg nach Berlin. Zehn Sport-Redakteure sind beim EM-Spektakel in Deutschland rund um die Uhr im Einsatz, um auf allen Plattformen wie Print, Internet und krone.tv die ausführlichste EM-Berichterstattung aller Zeiten spannend für Sie zu gestalten.