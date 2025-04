Sinner über Sperre: „Fühlte mich zerbrechlich“

In den vergangenen Wochen habe er wenig Tennis geschaut, aber die Pause intensiv zur Vorbereitung genutzt. „Die Pause war eine gute Gelegenheit, mich in den Bereichen zu verbessern, in denen ich mich schwergetan habe – auf den für mich schwierigeren Belägen. Ich fühle mich jeden Tag besser – sowohl körperlich als auch mental“, betonte der Sieger der letzten beiden Ausgaben der Australian Open.