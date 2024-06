„Ziele, Zahlen, Zeithorizont sucht man vergeblich“

„Anträge einbringen gleicht einem Staatsakt“

„Da ist viel sehr schwammig“, meint Haselwanter-Schneider. Auch fand sie 26 Mal „optimieren“ oder „Optimierung“: „Mein persönliches Highlight in diesem Programm sind die Gassi-Säckchen, die man optimieren möchte. Sind die zu groß, zu klein? Was wird hier denn optimiert?“, fragt sie sich. Alles in allem wünscht sich die Liste Fritz mehr konkrete Ziele und ausformulierte Wege zu den konkreten Zielsetzungen.