Selbst der Auerhahn kann Vorfreude nicht trüben!

Sie fliegen wieder durch die Tiroler Luft, sie rasen wieder über die Wiesen in Mutters – es ist Crankworx-Zeit! Zu 99,9 Prozent wird die achte Auflage im „Geburtsort“ Mutters auch die letzte sein. Durch Hotel-Pläne verlieren Georg Spazier und Co. ihre Heimat. „2025 werden wir mal eine schöpferische Pause einlegen. Und schauen, was für später die beste Lösung wäre.“ Sölden und Ischgl sollen als Alternativen bereitstehen, „aber das wär’ natürlich ein anderes Crankworx als zuvor. Es gibt fast keine bessere Location als Innsbruck und Umgebung dafür“.