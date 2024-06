60 Jahre „Lisa“-Film: Jubiläum mit viel Wehmut

Großes Star-Aufgebot am Sonntag in Velden beim Schlosshotel, das jahrelang als Kulisse für einen der vielen TV- und Film-Erfolge von Karl Spiehs (†) diente. Mittlerweile lebt der Mann, der rund 400 Filme rund um den Wörthersee drehte, seit über zwei Jahren nicht mehr. Sein Erbe bleibt aber bestehen. Zumindest in der Erinnerung der vielen Fans.