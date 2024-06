Studie: Hier zahlen Wiener Mieter deutlich zu viel

Die Wohnkosten sind ein brisantes Thema in der österreichischen Innenpolitik, besonders in Wien. Eine aktuelle Studie des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Triple M, beauftragt vom Prozessfinanzierer Miet-Bremse.at, beleuchtet die alarmierende Situation bei Altbau-Mieten in der Hauptstadt – und kommt zu einem erschreckenden Ergebnis.