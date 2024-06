Tiroler Taxler hinterzog Steuern in Millionen-Höhe

Es tut mir wahnsinnig leid. Das, was ich getan habe, war nicht in Ordnung“, gestand der 58-Jährige in Innsbruck vor Gericht. Zwischen den Jahren 2013 und 2021 stimmten bei dem Taxiunternehmer weder Umsatzsteuer- noch Einkommenssteuererklärung. Auch bei den Anmeldungen seiner Arbeitnehmer hakte es ganz gewaltig.