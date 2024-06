Der Vorarlberger Amateurfußball boomt

Das finale Saisonwochenende der Saison brachte einen neuen Zuschauerrekord in den Vorarlberger Fußballligen: Die 58 Spiele in den acht Ländle-Ligen und die drei Partien in der Regionalliga West, die in Vorarlberg ausgetragen wurden, lockten mehr als 12.000 Zuschauer an. Gleich 1300 kamen in Lustenau ins Stadion an der Holzstraße, um den FC gegen die Amateure des Ortsrivalen Austria 1:0 siegen zu sehen. „Die Stimmung hat an die großen Derbys in der 2. Liga erinnert“, schwärmt FCL-Geschäftsführer Armut Hüseyin.