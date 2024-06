Vienna Vikings zittern sich zu Sieg in Breslau

Die Vienna Vikings haben in der European League of Football (ELF) auch das dritte Saisonspiel gewonnen. Am Sonntag setzten sich die Wiener bei den Wroclaw Panthers in Polen knapp mit 16:13 (7:10) durch. Am kommenden Samstag steht für die „Wikinger“ gegen Berlin Thunder das zweite und letzte Heimspiel in der Generali Arena auf dem Programm, ehe die vier weiteren Heimspiele des Grunddurchgangs in Wiener Neustadt ausgetragen werden.