Strametz tolle EM-10. ++ Skandal im Fuchs-Lauf!

Diessl: „Traurig und frustrierend!“

Lief Strametz ein großes Rennen, so blieb der 20-jährige Enzo Diessl doch deutlich unter den Erwartungen. In seinem Semifinale wurde er Achter und Letzter in 13,71 Sekunden. „Das war einfach schlecht. Das war schon frustrierend und traurig.“ Beides zusammen – Zeit und Platzierung. Enzo Diessl: „Die Qualität war null Prozent!“ Insgesamt belegte er damit bei seiner EM-Premiere den 18. Platz.