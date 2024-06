Jetzt brennt’s: Mit Krone+ alle Käfigkämpfe sehen!

Der Name ist Programm: Wie ein Lauffeuer verbreitete sich „Innferno“ in der knallharten Mixed-Martial-Arts-Szene über die Landesgrenzen hinweg. Nach mehreren ausverkauften Events in Österreich, im atemberaubenden Dogana-Saal im Congress Innsbruck, landete man mit der siebenten Auflage in der Olympiahalle in München den nächsten Volltreffer vor vollem Haus!