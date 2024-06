SPÖ-Doppelverdiener Egger wird Top-Gehalt gestutzt

Das Gesetz ist eindeutig: Zehn Prozent weniger als ein Landesrat – so viel dürfen Doppelamtsträger verdienen. SPÖ-Chef David Egger erhält seit 2023 sein Salär als Klubchef im Landtag. Seit der gewonnenen Neumarkt-Wahl kommt das Bürgermeistergehalt dazu. Insgesamt wären das ab 1. Juli 2024 dann 17.937 Euro brutto. Zu viel! Denn bei 15.282,45 Euro ist per Gesetz in Salzburg Schluss.