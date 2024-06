„EU-Wahl kann Druck auf Rundfunk erhöhen“

Jedoch könne man auch etwas gegen zu viel an Einflussnahme unternehmen, so Plaikner, der für den ORF empfiehlt: „Ganz ohne Staatsnähe geht es zwar nicht, aber etwa eine geheime Wahl des Generaldirektors wäre wünschenswert, genauso wie eine stärkere Unabhängigkeit von Stiftungs- und Publikumsrat, wie es der Verfassungsgerichtshof ohnehin bereits angeordnet hat. Wichtig wäre gewesen, dass diese Regierung das noch durchzieht, nun wird das offenbar auf die kommende Regierung verschoben.“ Er sei gespannt, wie diese die ORF-Gremien in wenigen Monaten reparieren wolle – mit April 2025 muss die Gesetzesnovelle stehen. Sollte die FPÖ Teil der nächsten Regierung sein, erwartet der Experte, dass sie versuchen wird, die ORF-Finanzierung von Haushaltsabgabe auf Budgetfinanzierung zu ändern: „Genau das erhöht allerdings wieder die politische Abhängigkeit.“