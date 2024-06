Für Peter Westenthaler ist der ORF „durchgeknallt“

Bereits vor seiner ersten ORF-Stiftungsratssitzung im vergangenen März inszenierte sich Westenthaler öffentlich – schließlich kam aber nicht viel heraus. Außer, dass er kürzlich von vielen Stiftungsratskollegen einen offenen Brief bekam, in dem sie ihn zur Mäßigung aufriefen. Kommende Woche wird er nun an der nächsten Sitzung teilnehmen und kündigte in einer eigenen Pressekonferenz neun Kritikpunkte an, mit denen er den Rat befassen werde.