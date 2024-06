Die „Riverdays“ machen die Mur zum Abenteuerland

Party mit Anna-Sophie

Und am Samstagabend (22. Juni) wartet mit der „Sportlerparty“ noch ein besonderes musikalisches Erlebnis: Die steirische Musikerin Anna-Sophie, die mit Songs wie „Cambodia“, „Down“, „Attack without Warning“, „Insanity“ und „Breathe“ in den letzten Jahren verlässlich einen Radiohit nach dem anderen abgeliefert hat, steht in der Grazer Seifenfabrik auf der Bühne – gemeinsam mit der Indie-Rock-Band Please Madame aus Salzburg.