Sabitzer pausiert: „Die Bilder kamen immer wieder“

Marcel Sabitzer hat noch mit den Nachwirkungen des Champions-League-Finales zu kämpfen – allerdings nicht in körperlicher, sondern in psychischer Hinsicht. Das 0:2 mit Borussia Dortmund am vergangenen Samstag gegen Real Madrid traf den ÖFB-Internationalen schwer, daher entschloss er sich in Absprache mit Teamchef Ralf Rangnick gegen einen Einsatz bei der EM-Generalprobe am Samstag in St. Gallen gegen die Schweiz: „Ich habe viel nachgedacht, die Bilder kamen immer wieder.“