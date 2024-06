„Marcel ist aber so weit über mich zu stellen!“

„Tipps braucht er keine mehr von mir“, lacht Herfried Sabitzer, der sechs Spiele im Nationalteam, 271 Matches in der Bundesliga und 33 Partien auf internationaler Europacup-Ebene absolviert hat. „Marcel ist so weit über mich zu stellen. Das macht mich als Papa unheimlich stolz.“ In der Vita vom Sohnemann stehen Klubs wie Bayern, Manchester United oder aktuell Dortmund. „Bei dem, was er sich erarbeitet hat, braucht man nicht viel zu sagen.“