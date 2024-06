EM-Quali überstanden: Weißhaidinger im Finale!

Zweites EM-Edelmetall

Nur Weltrekordler Mykolas Alekna warf am Vormittag mit 67,50 m weiter als die erforderliche Direkt-Weite fürs Finale (66,00 m). Damit geht der Litauer auch als Favorit in den Endkampf am Abend. Alekna ist heuer noch unbesiegt. Neben Alekna lagen nur Kristjan Ceh (Slo/65,64) und Henrik Janssen (63,99) in der Gesamtwertung vor dem Oberösterreicher. Weißhaidinger erreichte bei seinem dritten EM-Start auch zum dritten Mal die besten Zwölf. Vor sechs Jahren hatte er in Berlin die Bronze-Medaille geholt, 2022 in München war er Neunter – damals für ihn eine Enttäuschung. „Zumindest will ich mich in Rom besser als vor zwei Jahren platzieren!“