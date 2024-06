Ein Festival bringt junge Musik zu jungen Menschen

Am 20. Juni wird das PPCM – Ensemble (Performance Practice in Contemporary Music) der Grazer Kunstuni im kunsthaus muerz Kammermusikwerke von Georg Friedrich Haas und Gerd Kühr zu einem musikalischen Fest verweben. Und das Finale am 21. Juni liegt in den Händen des Chaos String Quartet, das Werke von Webern, Bartók, Berg und Kurtag bis hin zu Rebecca Saunders spielt. Das Besondere an diesem Konzert: Es findet ab 12 Uhr mittags in der Georgikirche in Kindberg statt, genau dann, wenn die Sonne zur Sommersonnenwende direkt in die Mitte der Kirche scheint.