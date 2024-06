Elektromagnetische Felder im Auto sind nicht egal

Sein Team untersucht die EMV in einem eigenen Prüfgebäude in Sindelfingen. 50 Millionen Euro investierte der Hersteller hier, um Antennensysteme sowie die bis zu 250 in einem Auto verwendeten elektronischen Komponenten zu testen. In der S-Klasse beispielsweise sind über fünf Kilometer Kabel verlegt. „Wir sorgen dafür, dass das Radio nicht brummt, wenn der E-Motor läuft oder der Scheibenwischer eingeschaltet wird.“ Deshalb müssen die Ingenieure alle Kabel und E-Bauteile sorgfältig isolieren und gegeneinander abschirmen.