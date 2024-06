Beach-Star: „Den Jubel hat man bis Paris gehört“

Der Beach-Tausendsassa fieberte vor dem AHS Wien West via Livestream mit, durfte sich als Nachwuchs-Teamchef nochmals freuen. Sein Schützling Tim Berger meisterte die mündliche Matura in Psychologie, Biologie und Englisch. Dann reiste man am Nachmittag via Istanbul nach Yalova – dort geht’s mit Timo Hammarberg Donnerstag in die U22-EM. Berger: „Super, dass ich in der Schule alles gut erledigt habe. Jetzt kann mich nichts mehr stoppen. Unser Ziel ist im besten Fall Gold.“