Nach Verlobung folgte der Aufstieg in die Serie A

Der in Italien auch allen Grund zur Freude hat, mit Venezia um Ex-Rapidler Maximilian Ullmann im Play-off-Endspiel Cremonese mit 1:0 besiegte und somit nach 2021 über den bereits zweiten Aufstieg in die Serie A jubeln darf. Der Wiener spielte in allen vier Play-off-Duellen in der Abwehr durch, Venezia blieb dabei gleich dreimal ohne Gegentor. „Wir haben immer zusammengehalten, den Traum nie aus den Augen verloren. Dass mir dieser Erfolg erneut gelingt, ist der pure Wahnsinn“, weiß „Svobi“.