Wind als Spielverderber: „Wir haben es verkackt“

Direktes EM-Ticket nun in weiter Ferne

Österreich muss daher auf Schützenhilfe vom schon für die EM qualifizierten Leader Deutschland am 12. Juli in Reykjavik hoffen, um überhaupt in der letzten Runde am 16. Juli in Hannover noch Chancen auf Rang zwei zu haben. Zuvor gilt es in Altach gegen Polen die Pflichtaufgabe gegen das punktlose Schlusslicht mit einem Heimsieg zu erfüllen. Island muss zum Abschluss noch in Polen ran. Die Top-Zwei-Teams jeder Gruppe haben ihr EM-Ticket sicher, der Dritte und der Vierte müssen im Herbst in einem mehrstufigen Play-off ihr Glück versuchen. Dem will die ÖFB-Truppe noch irgendwie entgehen, auch wenn die Ausgangsposition schlecht ist.