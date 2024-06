„Traurig“: DFB-Kapitän Gündogan rechnet mit WDR ab

„Normaler Prozess“

Philipp Awounou, der Autor der Dokumentation, in der die Umfrage präsentiert worden war, verteidigte die Erhebung indes: „So verstörend sich Sätze wie: ,Ich fände es besser, wenn wieder mehr weiße Spieler für die Nationalmannschaft auflaufen‘, auch lesen mögen: Um rassistische Haltungen zu prüfen, muss man rassistische Haltungen abfragen. Das ist in der wissenschaftlichen Meinungserhebung ein normaler Prozess.“ Der Wirbel ist jedenfalls groß – während sich die Nagelsmann-Truppe in der Vorbereitung zur Heim-EM wieder einmal mit Dingen beschäftigen darf, die absolut nichts mit Sport zu tun haben ...