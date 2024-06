„Sch***!“ Nagelsmann rechnet vor der EM mit ARD ab

Schon zuvor hatte Joshua Kimmich im Teamcamp in Herzogenaurach, in dem sich die Deutschen auch bei der in zwei Wochen beginnenden Heim-EM aufhalten werden, schon klare Worte gefunden. „Gerade wer im Fußball aufgewachsen ist, weiß, dass das absoluter Quatsch ist. Gerade der Fußball ist ein Beispiel dafür, wie man verschiedene Nationen, verschiedene Hautfarben, verschiedene Religionen vereinen kann“, meinte Neuers Bayern-München-Kollege. Die Umfrageergebnisse seien „absolut rassistisch“ und hätten in der Kabine keinen Platz. Kimmich kritisierte zudem die Fragestellung so kurz vor einem Turnier, das das Land einen sollte.