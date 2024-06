Novak Djokovic steigt bei den French Open aus

Djokovic hatte schon nach seinem mit letzter Kraft und mit der Höchstdosis an Schmerzmitteln errungenen Achtelfinalsieg über Cerundolo angekündigt, dass er nicht weiß, ob er zum Viertelfinale antreten kann. Djokovic hatte erklärt, dass er schon einige Wochen eine Verletzung habe und diese beim Ausrutschen auf dem Platz im zweiten Satz gegen Cerundolo aufgeflammt sei. Damit kann Djokovic also wie schon in Australien sein großes Ziel, seinen Major-Rekord auf 25 Titel auszubauen, nicht erreichen. Djokovic leide „an einer Läsion des medialen Meniskus im rechten Knie“.