Zauberschlag und Sieg – doch nun bangt Djokovic

Im vierten Satz lag der Superstar schon mit Break 2:4 zurück. „Ich war drei, vier Punkte von der Niederlage entfernt“, so Djokovic. Doch dann packte der 37-Jährige sein bestes Tennis aus und präsentierte den Zuschauern ein Kunststück am Netz: In Superman-Manier kam er nach einem Passierschlag von Cerundolo noch an den Ball und schnappte sich sehenswert den Punkt. Die Fans flippten aus – hier zu sehen im Video: