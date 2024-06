Warum die meisten Papas als Naschkatzen gelten

Gemütlichkeit oder Action

„Die Möglichkeiten dazu sind so vielfältig wie das weite Land“, betont Michael Duscher, Chef der NÖ-Werbung: „Der Bogen spannt sich von Ruhe und Natur genießen über Gemütlichkeit beim Heurigen oder gehobene Kulinarik bis hin zur sportlichen Action.“ Hoch im Kurs steht dabei Radfahren in all seinen Variationen – vom Mountainbiken über Genussradeln bis hin zum Radlerpicknick. Im Waldviertel kann man den Vater mit Wildnis-Schnuppern im Nationalpark Thayatal begeistern oder einem Besuch in der Bier-Erlebniswelt.