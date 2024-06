Millionen Krankenstandstage durch Rheuma

Der Mangel an Rheumatologen wird sich in den kommenden Jahren noch aufgrund von Pensionierungen verschärfen, warnte Priv.-Doz.Dr. Valerie Nell-Duxneuner bei einer Pressekonferenz anlässlich eines Fachkongress der European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR), der heuer vom 12. bis 15. Juni in Wien stattfindet. Es fehlend zudem Kassenstellen, vor allem in ländlichen Gebieten.