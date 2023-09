Rheuma: Die Volkskrankheit mit vielen Gesichtern

„Tatsächlich ist es so, dass bereits junge Kinder an Rheuma erkranken können“, so Dr. Thomas Schwingenschlögl, Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie. Aber wie erkennt man die ersten Anzeichen einer Erkrankung? Was sind die häufigsten Rheuma-Erkrankungen, und wie sieht deren Therapie aus? Der Experte erklärt weiters im Talk, dass fast jeder Mensch im Laufe seines Lebens an einer rheumatischen Erkrankung leiden wird. Was kann man also bereits als junger Menschen im Sinne der Prävention tun? Und wie beeinflusst uns hier auch die Ernährung? Das alles erfahren Sie im Gesundheitsmagazin mit Moderatorin Raphaela Scharf.