Negative Folgen durch Wimpern-Wachstums-Seren?

Alles Probleme, die sich meist nach Absetzen der Seren wieder gegeben haben. Doch leider haben sich auch bleibende Effekte gezeigt. So hat sich bei einigen Anwenderinnen mit hellen Augen die Iris dunkler verfärbt. Ganz neu ist die Erkenntnis, dass offenbar die längere Anwendung von Prostaglandin-Derivaten das Unterhautfettgewebe um die Augen abbaut. Dadurch zeigen sich nicht nur dunkle Schatten unter den Augen, sondern sie wirken auch hohl. So soll es bereits Studien geben, die belegen, dass es bei fünf bis zehn Prozent der Anwenderinnen zu solchen Fettgewebereduktionen kommt.