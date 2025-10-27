Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leser fragen

Negative Folgen durch Wimpern-Wachstums-Seren?

Gesund
27.10.2025 06:30
Um die Wimpern wachsen zu lassen, gibt es Stoffe, die nicht immer ganz unbedenklich sind.
Um die Wimpern wachsen zu lassen, gibt es Stoffe, die nicht immer ganz unbedenklich sind.(Bild: stock.adobe.com null)

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Katharina W. (48): Es werden verschiedene Wimpern-Wachstums-Seren angeboten. Wie wirken diese und gibt es auch negative Folgen auf den Organismus?

0 Kommentare

Dr. Doris Grablowitz, Fachärztin für Dermatologie, Spezialistin für Ästhetische Medizin aus Wien. In Österreich zugelassene Kosmetikprodukte werden sehr streng auf Verträglichkeit und Wirksamkeit überprüft. Kosmetika sollen zwar eine gewisse Wirkung haben, allerdings dürfen sie keine Wirkmechanismen wie Medikamente aufweisen.

Die Wimpernwachstums-Seren der ersten Generation sind Kosmetika, die ähnlich wirken wie sogenannte Prostaglandine, die gegen grünen Star (Glaukom) eingesetzt werden und die, wie man zufällig entdeckte, auch das Wimpernwachstum anregen können.

Auf dem überprüften Kosmetikmarkt (Vorsicht bei Internet-Angeboten!) sind diese Medikamente in den Seren nicht enthalten, sondern eine Modifikation, ein Prostaglandin-Derivat. Das wurde zwar ursprünglich als harmlos eingestuft, aber jetzt werden doch immer mehr Probleme dokumentiert.

Bei manchen zeigen sich Hautreizungen, Juckreiz, Rötungen, Entzündungen und starkes Brennen beim Auftragen. So wurde auch bei Produkten nach einiger Zeit eine Verschlechterung der Sehschärfe und/oder eine Kontaktlinsenunverträglichkeit festgestellt.

Alles Probleme, die sich meist nach Absetzen der Seren wieder gegeben haben. Doch leider haben sich auch bleibende Effekte gezeigt. So hat sich bei einigen Anwenderinnen mit hellen Augen die Iris dunkler verfärbt. Ganz neu ist die Erkenntnis, dass offenbar die längere Anwendung von Prostaglandin-Derivaten das Unterhautfettgewebe um die Augen abbaut. Dadurch zeigen sich nicht nur dunkle Schatten unter den Augen, sondern sie wirken auch hohl. So soll es bereits Studien geben, die belegen, dass es bei fünf bis zehn Prozent der Anwenderinnen zu solchen Fettgewebereduktionen kommt.

Wegen all dieser Nebenwirkungen rate ich keine Wimpern-Seren zu verwenden, die diese hormonellen Derivate beinhalten, sondern ausschließlich natürliche Wirkstoffe. Die Kosmetikindustrie hat auch bereits reagiert und es wird eine Anzahl von ausdrücklich „hormonfreien“ Seren angeboten.

Haben Sie Fragen?

Haben auch Sie ein gesundheitliches Anliegen, dann schreiben Sie uns einfach. Wir leiten Ihre Anfrage vertraulich an einen geeigneten Experten weiter. Ausgewählte Fragen werden im Gesund-Magazin und/oder Online anonymisiert veröffentlicht.

Leider können in manchen Fällen auch hormonfreie Wimpern-Seren Reizungen auslösen, deshalb sollte man die Produkte vorher immer testen und sie bei unerwünschten Reaktionen sofort absetzen.

Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Karin Rohrer-Schausberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Darmkrebs verhindern
Ab 45 empfohlen: Diese Vorsorge-Methoden gibt es
Fit durch den Herbst
Was unser Körper in der kalten Jahreszeit braucht
Leben mit Diabetes
Moderne Therapien – individuell und smart
Spezialist im Talk
Was tun bei chronischen Schmerzen?
Vergesslichkeit:
Was ist noch normal und wo beginnt Demenz?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
198.868 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
169.785 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
124.984 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Mehr Gesund
Leser fragen
Negative Folgen durch Wimpern-Wachstums-Seren?
Krone Plus Logo
Gedächtnistraining
Lustiges Gehirn-Workout: Unsere 7 besten Tipps
Ein Meilenstein
Kinderkrebsforschung: Hoffnung dank Hightech
Reha in Bad Erlach
Das Leben wieder spüren
Am 26. Oktober 2025
Zeitumstellung: So vermeiden Sie einen Mini-Jetlag

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf