Falsche Caritas-Helferin stahl Seniorin das Geld

Polizei hofft auf Mithilfe

In dem Fall der 70-Jährigen in Neusiedl am See macht der Schaden mehr als 5000 Euro aus. Vor weiteren Betrugsversuchen wird gewarnt. Die Polizeiinspektion Neusiedl am See ermittelt. Unter 059 133 1130 sind sachdienliche Hinweise erbeten.