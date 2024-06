Nächste Spitzenpolitikerin pro Gigi D‘Agostino

Nachdem Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Sonntag in der „Krone“ in Zusammenhang mit dem Verbot des Gigi D‘Agostino-Lieds „L’Amour Toujours“ bei Radiosendern dazu aufrief, die „gut gemeinte Selbstzensur noch einmal zu überdenken“, positioniert sich auch Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm klar. „L‘Amour Toujours“ sei für sie „ein Lied des Miteinanders“.