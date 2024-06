Aus Seenot gerettet: Familie kentert mit Kleinkind

Vorbildlich ausgestattet mit Neoprenanzügen und Schwimmwesten trotzte eine junge, vierköpfige Familie aus Niederösterreich am Sonntag dem durchwachsenen Wetter – und schipperte in ihrem Schlauchboot mit Außenborder-Motor zu Mittag über den Faaker See. Bis das Boot aus noch unbekannter Ursache zur Seite kippte, kenterte und sämtliche Insassen in das 17(!) Grad kalte Wasser fielen.