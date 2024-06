Beim Feiern aufmerksam sein: Initiative mahnt

Das Land hat daher im Vorjahr die Aufklärungskampagne „Behalte die K.O.ntrolle“ gestartet. Zahlreiche Veranstaltungen nehmen an der Sensibilisierungsaktion bereits teil, nun ist auch „Eisenstadt in Weiß“, das am 7. und 8. Juni in der Landeshauptstadt stattfindet, mit dabei. Mit Postern und Bierdeckeln wird auf das heikle Thema aufmerksam gemacht, auf ihnen befinden sich neben Sprüchen auch Notrufnummern.