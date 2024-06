Hochwasserschutz wegen starken Regens aufgebaut

Leichte Überflutung erwartet

Das hatte auch Auswirkungen auf OÖ: In Schärding wurde Samstagnachmittag deswegen der Hochwasserschutz aufgebaut, um sich für die „leichte Überflutung der Innlände“ zu wappnen, die Feuerwehrkommandant Markus Furtner erwartete. Ebenso in Linz, wo Phase 1 der mobilen Hochwasserschutzanlage in Alturfahr-West errichtet wurde. „Der Höchststand der ersten Hochwasserwelle wird Sonntagvormittag mit einem Pegel von etwa 5,50 Metern in Linz erwartet. Erst ab einem Pegel von 6,80 Metern würde die Donau über die Ufer treten“, informierte der Magistrat.