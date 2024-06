Sarah Nemtsov und die riesenhafte Lebensschwere

In „Seven Colours“ schneidet das Ensemble Phace an Cello, Drums, E-Bass und präpariertem Klavier im Proberaum des Grazer Mumuth Schattenrisse, die zwischen Industriehallen-Klang und silbern säuselnden Saiten eine abweisende Weite bilden. Dieser folgt eine unwillkommene Nähe, wenn in „Bugs“ die Finger des Solo-Perkussionisten Igor Gross zu tausend virtuosen Käferbeinen werden.