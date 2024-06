Ronaldo nach Elfer-Drama am Boden zerstört

Fußball-Star Cristiano Ronaldo ist in seiner ersten vollen Saison in Saudi-Arabien nach dem nationalen Meistertitel auch die Cup-Trophäe verwehrt worden. Mit Al-Nassr unterlag der Portugiese im Cup-Finale in dramatischer Manier 4:5 im Elfmeterschießen – und musste danach von seinen Teamkollegen getröstet werden.