Tief ist abgezogen: Sonne sorgt für süße Erdbeeren

Zeit zum Nachreifen

Etwas Zeit brauchen derzeit die Erdbeeren in der Kärntner Früchtewelt. „Wir hatten bereits geöffnet, mussten aber unseren Selbstpflückgarten vorübergehend schließen, damit die Früchte in Ruhe nachreifen können. Wir aktualisieren unsere Homepage laufend, wann es wieder losgehen kann“, berichtet Josef Matschnig, der über den großen Ansturm der Erdbeerfans überrascht war. „Die Leute kommen mittlerweile aus ganz Kärnten zu uns, um die Erdbeeren zu ernten. Wenn es nicht zum Pflücken geht, dann sind aber zumindest geerntete Erdbeeren erhältlich“, so Matschnig weiter. Die Kärntner Früchtewelt hat täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet.