Magath: „Das hat den deutschen Fußball beschädigt“

Deutschlands Team hatte im November mit Niederlagen gegen Österreich (0:2) und die Türkei (2:3) maßlos enttäuscht, nach März-Siegen gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) aber die Hoffnungen auf eine gute EM wieder angefacht. An der Niederlage gegen Österreich „hatten wir lange zu knabbern. Durch die letzten beiden Ergebnisse hat sich die Situation aufgehellt, von Euphorie würde ich nicht reden“, erklärte Magath bei einer Talkrunde im Rahmen der Tagung von Sports Media Austria in Saalbach-Hinterglemm am Freitag.