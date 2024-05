Grüne Provokation | Schwarze schießen zurück

Grüne-Provokation. In der Endphase der türkis-grünen Bundesregierung – die freilich noch bis zu den Nationalratswahlen in vier Monaten und darüber hinaus bis zur Bildung einer neuen Regierung arbeiten muss – fliegen die sprichwörtlichen Fetzen zwischen Spitzenvertretern der beiden Regierungsparteien immer heftiger. Stets Dreh- und Angelpunkt dabei: Die grüne Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Diese hatte in der „ZIB 2“ am Dienstag die Länder-Blockade der Renaturierung, des wie sie sagt, „wichtigsten Naturschutzgesetzes, das wir in dieser Legislatur auf europäischer Ebene behandeln, scharf kritisiert. Sie darf dem EU-Gesetz nicht zustimmen, weil sie durch die ablehnende Länderstellungnahme rechtlich gebunden ist. Und wütend spitzte Gewessler zu: Die Länder seien „wirklich zukunftsvergessen“. Eine Aussage, die die so Angesprochenen provozieren muss.