„American Pie“-Star verlangt Geld für Autogramme

Recht verdutzt schauten die Fans, als der „American Pie“-Star Thomas Ian Nicholas zu seinem Konzert am Mittwochabend in der Wiener Innenstadt selbst mit einem Leihwagen von Deutschland angereist kam. Klarerweise setzte ihm die lange Fahrt doch zu, weswegen er seine Fans kurzerhand vertröstete. So wollte er „erst einmal ankommen, dafür würde er im Anschluss auch Autogramme schreiben“ – verständlicherweise machte sich Unmut im Publikum breit.