Sommer lässt auf sich warten: Es bleibt regnerisch

Der Fenstertag zeigt sich in Österreich teils sehr regnerisch. Auch in den nächsten Tagen soll es weiterhin unbeständig bleiben. Ursache dafür ist ein kräftiges Tief über Oberitalien, erklärt die Geosphere Austria. Dichte Wolken überziehen häufig den Himmel, teils kräftige Niederschläge werden schon am Freitag erwartet ...