Das sind Österreichs Gegner bei der WM 2025

Österreichs Eishockeyteam hat nach der überzeugenden WM in Tschechien die Gruppengegner für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Schweden und Dänemark zugelost bekommen. Das ÖEHV-Team trifft im Mai 2025 in Stockholm auf Gastgeber Schweden, Kanada, Finnland, Lettland, Slowakei, Frankreich und Aufsteiger Slowenien. Das ergab die Auslosung am Donnerstag.