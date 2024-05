Hotel sagt Fest von FPÖ-naher Burschenschaft ab

Buchungsanfrage „nicht ganz transparent“

Die Hotelgruppe erklärte, dass man die Feier „selbstverständlich abgesagt“ habe, nachdem man die „nicht ganz transparent erfolgte Buchungsanfrage“ eingehend geprüft habe. In Zukunft werde man in keinem der elf Hotels, die man in Deutschland und Österreich betreibe, Veranstaltungen mit „Verdacht auf rechtsextremistische Prägung“ erlauben. Zuerst hatte der „Standard“ über die Absage berichtet.