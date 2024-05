Grüne: „Kernzone 100 auf Grenzbahnhöfe ausweiten!“

Teurere Tickets für Bus und Bahn

Die Forderung kommt zu einem guten Zeitpunkt: Wenn Unternehmen von einer „Preisanpassung“ sprechen, hat das für die Kunden selten etwas Gutes zu bedeuten. So ist das auch beim Verkehrsverbund Ostregion, der ab dem 1. Juli die Preise für Einzelfahrten, aber auch die meisten Zeitkarten in Niederösterreich durchschnittlich um 6,4 Prozent anhebt. Das Top-Jugendticket wir um 4 Euro teurer. In Wien bleibt hingegen alles beim Alten.