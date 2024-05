Der Trainer bleibt, aber der Kapitän geht

Gernot Plassnegger, der sich bei seiner Bestellung als Trainer und Guger-Nachfolger mit dem Klub auf acht Wochen verständigte, das auch so kommunizierte, wird bei der SVO an der Seitenlinie weitermachen. „Es macht hier einfach Spaß. Die Truppe ist top, der Verein und das Umfeld ebenso“, sagt der Ex-Profi. „Es waren noch Details zu klären. Ich musste auch gewisse Dinge in meinem Job umschichten, um in Oberwart zu bleiben, sodass am Ende überhaupt noch Freizeit vorhanden ist.“