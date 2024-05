Norris wütend: „Es ist frustrierend und unfair“

Sainz habe einfach großes Glück gehabt, so Norris. Der Spanier war zuvor mit Norris-Teamkollege Oscar Piastri kollidiert. Durch den folgenden Restart konnte Sainz allerdings wieder an Norris vorbeiziehen. „Hier hat er selbst einen Fehler gemacht, er ist Oscar reingefahren und hat sich einen Reifenschaden zugezogen. Also das ist schon sehr glücklich und ich denke nicht, dass das die fairste Sache ist“, beklagt sich der McLaren-Pilot weiter. Allerdings, gibt er zu, sei er sich sicher, dass es in der Vergangenheit auch Momente gegeben habe, wo er selbst mal profitiert habe.