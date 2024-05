Jos Verstappen: „Max kann es kaschieren, aber …“

Über seine Wortwahl wird seither spekuliert. Immerhin war der Vater von Weltmeister Max Verstappen in Monaco das erste Mal seit dem Saisonstart in Bahrain persönlich vor Ort. Seither fiel der Niederländer vor allem durch seine deutliche Kritik an Teamchef Christian Horner auf, der nach wie vor mit den Vorwürfen seiner ehemaligen Assistentin konfrontiert ist.