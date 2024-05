Tretboot-Attacke auf deutschen Urlauber in See?

Horror-Erlebnis für Ulrich K. (Name geändert) im August des Vorjahres mitten in einem See in Tirol! Gleich mehrfach hat ein Tretbootfahrer (22) angeblich versucht, den Deutschen zu überfahren. Außerdem soll ein Kumpan (38) den 22-Jährigen mit den Worten „Überfahr ihn!“ angefeuert haben